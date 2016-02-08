Ситуация
Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию
Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России
Ситуация
Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России
Ситуация
Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено)
Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Ситуация
Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено) Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Ситуация
В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов
Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Ситуация