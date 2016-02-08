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Ситуация

Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию

Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России

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Ситуация

Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России

Ситуация

Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено)

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

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Ситуация

Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено) Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Ситуация

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов

Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики

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Ситуация

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики