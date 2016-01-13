вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова

До конца года ее хотят поставить другим странам

0
Новости

Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова До конца года ее хотят поставить другим странам

Ситуация

Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами

Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца

0
Ситуация

Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца

Ситуация

Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола

По его словам, российское средство сильнее, чем те препараты, которые есть в мире

1
Ситуация

Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола По его словам, российское средство сильнее, чем те препараты, которые есть в мире