Новости
Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова
До конца года ее хотят поставить другим странам
Новости
Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова До конца года ее хотят поставить другим странам
Ситуация
Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами
Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца
Ситуация
Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца
Ситуация
Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола
По его словам, российское средство сильнее, чем те препараты, которые есть в мире
Ситуация