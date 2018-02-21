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Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной
На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
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Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
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Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность
Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
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Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
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В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина
Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея
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В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея
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На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной
У гостей есть возможность стать послом проекта и получить годовой запас белья
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