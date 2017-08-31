По факту нападения на студию «Лендок» возбудили уголовное дело
Инцидент произошел в ночь на 31 августа
По факту нападения на студию «Лендок» возбудили уголовное дело Инцидент произошел в ночь на 31 августа
Алексей Учитель — о нападении на петербургскую студию «Лендок»
Режиссер считает, что к инциденту привело бездействие властей
Алексей Учитель — о нападении на петербургскую студию «Лендок» Режиссер считает, что к инциденту привело бездействие властей
Киностудию с офисом Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью
Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» киностудию «Лендок» в Санкт-Петербурге