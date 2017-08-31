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По факту нападения на студию «Лендок» возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в ночь на 31 августа

По факту нападения на студию «Лендок» возбудили уголовное дело
Инцидент произошел в ночь на 31 августа

Алексей Учитель — о нападении на петербургскую студию «Лендок»

Режиссер считает, что к инциденту привело бездействие властей

Алексей Учитель — о нападении на петербургскую студию «Лендок»
Режиссер считает, что к инциденту привело бездействие властей

Киностудию с офисом Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью

Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» киностудию «Лендок» в Санкт-Петербурге

Киностудию с офисом Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью
Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» киностудию «Лендок» в Санкт-Петербурге