Основатель «Амедиа» покидает компанию
Он останется совладельцем лишь в «А сериале», контролирующем видеосервис Amediateka
Основатель «Амедиа» покидает компанию Он останется совладельцем лишь в «А сериале», контролирующем видеосервис Amediateka
Алишер Усманов возглавил топ российских интернет-миллионеров
Его состояние оценивается в $5,415 млрд
Алишер Усманов возглавил топ российских интернет-миллионеров Его состояние оценивается в $5,415 млрд
Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом
Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной
Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной
В развитие бизнес-инкубатора Rocket Internet вложили рекордные $500 млн
Среди инвесторов отметились действующие партнёры компании: Investment AB Kinnevik и Access Industries Леонарда Блаватника
В развитие бизнес-инкубатора Rocket Internet вложили рекордные $500 млн Среди инвесторов отметились действующие партнёры компании: Investment AB Kinnevik и Access Industries Леонарда Блаватника
Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок
Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express
Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express
Леонард Блаватник планирует вложить в спортивную аналитику £40 млн
Основными клиентами компании являются телеканалы и сайты, а также спортивные клубы и агенты