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Новости

Основатель «Амедиа» покидает компанию

Он останется совладельцем лишь в «А сериале», контролирующем видеосервис Amediateka

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Новости

Основатель «Амедиа» покидает компанию Он останется совладельцем лишь в «А сериале», контролирующем видеосервис Amediateka

Новости

Алишер Усманов возглавил топ российских интернет-миллионеров

Его состояние оценивается в $5,415 млрд

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Новости

Алишер Усманов возглавил топ российских интернет-миллионеров Его состояние оценивается в $5,415 млрд

Новости

Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом

Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной

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Новости

Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной

Новости

В развитие бизнес-инкубатора Rocket Internet вложили рекордные $500 млн

Среди инвесторов отметились действующие партнёры компании: Investment AB Kinnevik и Access Industries Леонарда Блаватника

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В развитие бизнес-инкубатора Rocket Internet вложили рекордные $500 млн Среди инвесторов отметились действующие партнёры компании: Investment AB Kinnevik и Access Industries Леонарда Блаватника

Новости

Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок

Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express

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Новости

Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express

Новости

Леонард Блаватник планирует вложить в спортивную аналитику £40 млн

Основными клиентами компании являются телеканалы и сайты, а также спортивные клубы и агенты

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Леонард Блаватник планирует вложить в спортивную аналитику £40 млн Основными клиентами компании являются телеканалы и сайты, а также спортивные клубы и агенты

Новости

Компания Warner Music Group приобрела «Гала Рекордз»

Сумма сделки не разглашается

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Компания Warner Music Group приобрела «Гала Рекордз» Сумма сделки не разглашается

Новости

Леонард Блаватник может стать совладельцем «Связного»

Компания планирует провести частное размещение акций

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Новости

Леонард Блаватник может стать совладельцем «Связного» Компания планирует провести частное размещение акций