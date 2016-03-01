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Города мира, где живет больше всего миллиардеров Москва занимает третью строчку с 2016 года
Интервью
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
Интервью
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией» Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
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Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров
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В рейтинге богатейших россиян сменился лидер
Его состояние оценивается в 16,8 миллиарда долларов
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В рейтинге богатейших россиян сменился лидер Его состояние оценивается в 16,8 миллиарда долларов
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Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов
Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко
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Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко
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Самые богатые россияне по версии Forbes
Рейтинг во второй раз возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон
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Самые богатые россияне по версии Forbes Рейтинг во второй раз возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон
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Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg
Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов
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