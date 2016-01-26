Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)
Ресторан не работает уже около месяца
Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено) Ресторан не работает уже около месяца
Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной Официальное открытие состоится в марте
На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»
С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %
На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar» С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути
В связи со строительством будет ограничено движение
На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути В связи со строительством будет ограничено движение
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy
В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан
На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан
На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection
При ресторане работает собственная сыроварня
На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection При ресторане работает собственная сыроварня
На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite
В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии
На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии
На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей
На «Белорусской» открывается кафе Table Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей
В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки
В будние дни с 12:00 до 16:00 дейтвует скидка 20 % на все блюда, а с 01:00 до 07:00 — 25 % на всё меню