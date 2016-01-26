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Новости

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Ресторан не работает уже около месяца

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Новости

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено) Ресторан не работает уже около месяца

Новости

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной

Официальное открытие состоится в марте

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Новости

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной Официальное открытие состоится в марте

Новости

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»

С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %

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Новости

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar» С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Открытия недели
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Открытия недели

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Новости

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути

В связи со строительством будет ограничено движение

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Новости

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути В связи со строительством будет ограничено движение

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической МосквеКуда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
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5 веломаршрутов по исторической Москве
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Новое место

На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy

В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан

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Новое место

На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан

Новое место

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection

При ресторане работает собственная сыроварня

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Новое место

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection При ресторане работает собственная сыроварня

Новое место

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite

В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии

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Новое место

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии

Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

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Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

Новости ресторанов

В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки

В будние дни с 12:00 до 16:00 дейтвует скидка 20 % на все блюда, а с 01:00 до 07:00 — 25 % на всё меню

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Новости ресторанов

В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки В будние дни с 12:00 до 16:00 дейтвует скидка 20 % на все блюда, а с 01:00 до 07:00 — 25 % на всё меню