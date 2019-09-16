16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать? Объясняем по пунктам, почему это не сложно, но очень важно
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?

Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?
Объясняем по пунктам, почему это не сложно, но очень важно

Все о донорстве костного мозга

Все о донорстве костного мозгаИ о том, как вы можете спасти человека от рака крови

Все о донорстве костного мозга

Все о донорстве костного мозга
И о том, как вы можете спасти человека от рака крови