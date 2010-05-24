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Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено)

Конечной станет «Физтех» в поселке Северный

Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено)
Конечной станет «Физтех» в поселке Северный

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами

Нам жутко, а вам?

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами
Нам жутко, а вам?

Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово

В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места

Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово
В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места

Как будет выглядеть шестиэтажный офис на Угличской улице в Лианозове

Власти согласовали проект здания

Как будет выглядеть шестиэтажный офис на Угличской улице в Лианозове
Власти согласовали проект здания

В Лианозове появится новый парк

Проект планировки нового общественного пространства утвердил мэр

В Лианозове появится новый парк
Проект планировки нового общественного пространства утвердил мэр

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону

Также на участке построят дополнительные подъездные дороги

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону
Также на участке построят дополнительные подъездные дороги

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии
На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки

Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

В Москве 30 ноября откроется 18 катков с искусственным льдом

Все катки оборудованы пунктами проката коньков, а также тёплыми раздевалками

В Москве 30 ноября откроется 18 катков с искусственным льдом
Все катки оборудованы пунктами проката коньков, а также тёплыми раздевалками

В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»

Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года

В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»
Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года

В Москве 17 мая пройдёт День парков

В программе — танцевальные и театральные постановки, кинопоказы, инсталляции, лекции и мастер-классы

В Москве 17 мая пройдёт День парков
В программе — танцевальные и театральные постановки, кинопоказы, инсталляции, лекции и мастер-классы

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Блошиный рынок переезжает из Лианозово Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.
Блошиный рынок переезжает из Лианозово

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.