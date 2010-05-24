Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено)
Конечной станет «Физтех» в поселке Северный
Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено) Конечной станет «Физтех» в поселке Северный
Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами
Нам жутко, а вам?
Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами Нам жутко, а вам?
Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово
В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места
Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места
Как будет выглядеть шестиэтажный офис на Угличской улице в Лианозове
Власти согласовали проект здания
Как будет выглядеть шестиэтажный офис на Угличской улице в Лианозове Власти согласовали проект здания
В Лианозове появится новый парк
Проект планировки нового общественного пространства утвердил мэр
В Лианозове появится новый парк Проект планировки нового общественного пространства утвердил мэр
Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону
Также на участке построят дополнительные подъездные дороги
Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону Также на участке построят дополнительные подъездные дороги
Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии
На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей
Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
В Москве 30 ноября откроется 18 катков с искусственным льдом
Все катки оборудованы пунктами проката коньков, а также тёплыми раздевалками
В Москве 30 ноября откроется 18 катков с искусственным льдом Все катки оборудованы пунктами проката коньков, а также тёплыми раздевалками
В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк»
Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года
В парке «Коломенское» откроют «ПандаПарк» Монтажные работы по установке верёвочного городка начнутся в апреле 2015 года
В Москве 17 мая пройдёт День парков
В программе — танцевальные и театральные постановки, кинопоказы, инсталляции, лекции и мастер-классы