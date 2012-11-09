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Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире
К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
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Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире
К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
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