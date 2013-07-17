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Новости

Каким россияне видят идеального начальника

И сколько граждан готовы оказаться на его месте

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Новости

Каким россияне видят идеального начальника И сколько граждан готовы оказаться на его месте

Новости

Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы

Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян

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Новости

Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян

Офисные встряски: 5 необычных способов сплотить коллектив
Менеджмент
Офисные встряски: 5 необычных способов сплотить коллективТимбилдинг чаще ассоциируется с прыжками в мешках и исполнением зомбирующих гимнов со скверной рифмой. Между тем некоторые мероприятия действительно могут принести пользу.
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Офисные встряски: 5 необычных способов сплотить коллектив
Менеджмент

Офисные встряски: 5 необычных способов сплотить коллектив Тимбилдинг чаще ассоциируется с прыжками в мешках и исполнением зомбирующих гимнов со скверной рифмой. Между тем некоторые мероприятия действительно могут принести пользу.