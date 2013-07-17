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Каким россияне видят идеального начальника И сколько граждан готовы оказаться на его месте
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Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы
Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян
Новости
Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян
Менеджмент
Офисные встряски: 5 необычных способов сплотить коллективТимбилдинг чаще ассоциируется с прыжками в мешках и исполнением зомбирующих гимнов со скверной рифмой. Между тем некоторые мероприятия действительно могут принести пользу.
Менеджмент