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Телеканал Life остановит вещание

При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу

Телеканал Life остановит вещание
При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу

Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции

Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию

Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции
Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию

Канал Life сократит сотрудников новостного вещания

Руководство собирается сократить значительную часть сотрудников

Канал Life сократит сотрудников новостного вещания
Руководство собирается сократить значительную часть сотрудников

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78 Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка

Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании

Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров

Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании
Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров

Создатели LifeNews запустят телеканал о знаменитостях

Он появится в кабельных и спутниковых сетях осенью 2015 года

Создатели LifeNews запустят телеканал о знаменитостях
Он появится в кабельных и спутниковых сетях осенью 2015 года

«Ростелеком» хотел приобрести долю в телеканале LifeNews

Однако в проведении сделки ему отказали

«Ростелеком» хотел приобрести долю в телеканале LifeNews
Однако в проведении сделки ему отказали

Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»

Его место может занять Lifenews

Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»
Его место может занять Lifenews

«Ростелеком» заплатит 191,5 млн рублей за рекламу на LifeNews

Контракт охватывает период с февраля 2014 года по конец 2016 года

«Ростелеком» заплатит 191,5 млн рублей за рекламу на LifeNews
Контракт охватывает период с февраля 2014 года по конец 2016 года

За первый месяц работы мобильного приложения LifeNews пользователи загрузили 25 000 материалов

Наибольший гонорар суммой в 100 000 рублей получил автор фотографии Эдварда Сноудена

За первый месяц работы мобильного приложения LifeNews пользователи загрузили 25 000 материалов
Наибольший гонорар суммой в 100 000 рублей получил автор фотографии Эдварда Сноудена

На рекламную кампанию телеканала LifeNews потратят $1,5 млн

Предполагается, что суммарный охват аудитории, которая увидит промо-ролики, плакаты и личные обращения телеканала, составит свыше 70 млн человек

На рекламную кампанию телеканала LifeNews потратят $1,5 млн
Предполагается, что суммарный охват аудитории, которая увидит промо-ролики, плакаты и личные обращения телеканала, составит свыше 70 млн человек

LifeNews потратит 10 млн рублей на репортажи пользователей о происшествиях

Предполагается, что гонорар за один материал составит от 5 000 до 7 000 рублей

LifeNews потратит 10 млн рублей на репортажи пользователей о происшествиях
Предполагается, что гонорар за один материал составит от 5 000 до 7 000 рублей