Телеканал Life остановит вещание При этом сайт и другие проекты холдинга продолжат работу
Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции
Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию
Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию
Канал Life сократит сотрудников новостного вещания
Руководство собирается сократить значительную часть сотрудников
Канал Life сократит сотрудников новостного вещания Руководство собирается сократить значительную часть сотрудников
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78 Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании
Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров
Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров
Создатели LifeNews запустят телеканал о знаменитостях
Он появится в кабельных и спутниковых сетях осенью 2015 года
Создатели LifeNews запустят телеканал о знаменитостях Он появится в кабельных и спутниковых сетях осенью 2015 года
«Ростелеком» хотел приобрести долю в телеканале LifeNews
Однако в проведении сделки ему отказали
«Ростелеком» хотел приобрести долю в телеканале LifeNews Однако в проведении сделки ему отказали
Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября» Его место может занять Lifenews
«Ростелеком» заплатит 191,5 млн рублей за рекламу на LifeNews
Контракт охватывает период с февраля 2014 года по конец 2016 года
«Ростелеком» заплатит 191,5 млн рублей за рекламу на LifeNews Контракт охватывает период с февраля 2014 года по конец 2016 года
За первый месяц работы мобильного приложения LifeNews пользователи загрузили 25 000 материалов
Наибольший гонорар суммой в 100 000 рублей получил автор фотографии Эдварда Сноудена
За первый месяц работы мобильного приложения LifeNews пользователи загрузили 25 000 материалов Наибольший гонорар суммой в 100 000 рублей получил автор фотографии Эдварда Сноудена
На рекламную кампанию телеканала LifeNews потратят $1,5 млн
Предполагается, что суммарный охват аудитории, которая увидит промо-ролики, плакаты и личные обращения телеканала, составит свыше 70 млн человек
На рекламную кампанию телеканала LifeNews потратят $1,5 млн Предполагается, что суммарный охват аудитории, которая увидит промо-ролики, плакаты и личные обращения телеканала, составит свыше 70 млн человек
LifeNews потратит 10 млн рублей на репортажи пользователей о происшествиях
Предполагается, что гонорар за один материал составит от 5 000 до 7 000 рублей