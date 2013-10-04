На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили 96 вагонов повышенной комфортности
Новинки оснащены современной системой кондиционирования и оборудованы электронными табло
На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили 96 вагонов повышенной комфортности Новинки оснащены современной системой кондиционирования и оборудованы электронными табло
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
Утренний час пик в метро станет длиннее
С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.