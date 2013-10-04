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На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили 96 вагонов повышенной комфортности

Новинки оснащены современной системой кондиционирования и оборудованы электронными табло

На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили 96 вагонов повышенной комфортности
Новинки оснащены современной системой кондиционирования и оборудованы электронными табло

«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете

«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.

Утренний час пик в метро станет длиннее

С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.

Утренний час пик в метро станет длиннее
С 7 до 11 утра поезда в московском метро будут ходить чаще.