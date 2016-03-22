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«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois
Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах
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«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах
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«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois
Магазин находится в торговом центре «Тройка»
Новое место
«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois Магазин находится в торговом центре «Тройка»
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В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois
Его развитием занимается торговая сеть Auchan
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В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois Его развитием занимается торговая сеть Auchan
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«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома
Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»
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