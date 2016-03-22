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Новости

«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois

Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах

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Новости

«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах

Новое место

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois

Магазин находится в торговом центре «Тройка»

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Новое место

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois Магазин находится в торговом центре «Тройка»

Новости

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois

Его развитием занимается торговая сеть Auchan

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Новости

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois Его развитием занимается торговая сеть Auchan

Новости

«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома

Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»

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Новости

«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»