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«Я пас»: Сувенирная коллекция Кати Добряковой и Московского метрополитена к ЧМ

Футболки, толстовки и кепки продаются на стойках «Живое общение» и во флагманах метро

«Я пас»: Сувенирная коллекция Кати Добряковой и Московского метрополитена к ЧМ
Футболки, толстовки и кепки продаются на стойках «Живое общение» и во флагманах метро

Марка Oh, my запускает линию одежды совместно с английским проектом ZDDZ

Российский бренд базовой одежды запускает лимитированную коллекцию вещей с принтами дизайнера Даши Сельяновой.

Марка Oh, my запускает линию одежды совместно с английским проектом ZDDZ
Российский бренд базовой одежды запускает лимитированную коллекцию вещей с принтами дизайнера Даши Сельяновой.