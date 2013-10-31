«Я пас»: Сувенирная коллекция Кати Добряковой и Московского метрополитена к ЧМ
Футболки, толстовки и кепки продаются на стойках «Живое общение» и во флагманах метро
«Я пас»: Сувенирная коллекция Кати Добряковой и Московского метрополитена к ЧМ Футболки, толстовки и кепки продаются на стойках «Живое общение» и во флагманах метро
Марка Oh, my запускает линию одежды совместно с английским проектом ZDDZ
Российский бренд базовой одежды запускает лимитированную коллекцию вещей с принтами дизайнера Даши Сельяновой.