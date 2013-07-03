Могут ли в России заблокировать Telegram? The Village выяснил, насколько реальна угроза блокировки мессенджера
Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat
Доступ к самому сервису также ограничен
Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat Доступ к самому сервису также ограничен
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты мессенджеров BlackBerry, Imo и Line
Ранее ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов онлайн-рацию Zello
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты мессенджеров BlackBerry, Imo и Line Ранее ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов онлайн-рацию Zello
Путеводители Facebook, голограммы от Line и Nokia 3310 с Путиным
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Путеводители Facebook, голограммы от Line и Nokia 3310 с Путиным Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые защищенные мессенджеры Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook
Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line
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Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google
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Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик
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Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине
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Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы
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Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продвижение российских стартапов в США, детский Google и связь киберспорта и порно
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продвижение российских стартапов в США, детский Google и связь киберспорта и порно Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджер Line подал заявку на проведение IPO
Компанию могут оценить в 9,85 миллиарда долларов
Мессенджер Line подал заявку на проведение IPO Компанию могут оценить в 9,85 миллиарда долларов
«ВитаПортал» продвигает свои диеты в японском мессенджере LINE
C его помощью компания хочет нарастить мобильную аудиторию
«ВитаПортал» продвигает свои диеты в японском мессенджере LINE C его помощью компания хочет нарастить мобильную аудиторию
Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир Два тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.
Мессенджер Line обучили управлять бытовой техникой
Система HomeChat, разработанная в LG, позволит контролировать устройства при помощи команд на естественном языке
Мессенджер Line обучили управлять бытовой техникой Система HomeChat, разработанная в LG, позволит контролировать устройства при помощи команд на естественном языке
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн
При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
Японский мессенджер Line выходит на IPO с оценкой в $28 млрд
Запущенным два года назад мобильным сервисом уже пользуются свыше 230 млн пользователей, приносящих компании выручку как в онлайн-, так и в офлайн-режиме