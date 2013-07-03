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Могут ли в России заблокировать Telegram?
Ситуация
Могут ли в России заблокировать Telegram?The Village выяснил, насколько реальна угроза блокировки мессенджера
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Могут ли в России заблокировать Telegram?
Ситуация

Могут ли в России заблокировать Telegram? The Village выяснил, насколько реальна угроза блокировки мессенджера

Ситуация

Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat

Доступ к самому сервису также ограничен

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Ситуация

Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat Доступ к самому сервису также ограничен

Город

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты мессенджеров BlackBerry, Imo и Line

Ранее ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов онлайн-рацию Zello

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Город

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты мессенджеров BlackBerry, Imo и Line Ранее ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов онлайн-рацию Zello

Новости

Путеводители Facebook, голограммы от Line и Nokia 3310 с Путиным

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Путеводители Facebook, голограммы от Line и Nokia 3310 с Путиным Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые защищенные мессенджеры

Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook

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Новости

Самые защищенные мессенджеры Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook

Новости

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Продвижение российских стартапов в США, детский Google и связь киберспорта и порно

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Продвижение российских стартапов в США, детский Google и связь киберспорта и порно Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Мессенджер Line подал заявку на проведение IPO

Компанию могут оценить в 9,85 миллиарда долларов

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Новости

Мессенджер Line подал заявку на проведение IPO Компанию могут оценить в 9,85 миллиарда долларов

Новости

«ВитаПортал» продвигает свои диеты в японском мессенджере LINE

C его помощью компания хочет нарастить мобильную аудиторию

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Новости

«ВитаПортал» продвигает свои диеты в японском мессенджере LINE C его помощью компания хочет нарастить мобильную аудиторию

Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир
Облако знаний
Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мирДва тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.
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Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир
Облако знаний

Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир Два тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.

Новости

Мессенджер Line обучили управлять бытовой техникой

Система HomeChat, разработанная в LG, позволит контролировать устройства при помощи команд на естественном языке

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Новости

Мессенджер Line обучили управлять бытовой техникой Система HomeChat, разработанная в LG, позволит контролировать устройства при помощи команд на естественном языке

Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн

При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

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Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

Новости

Японский мессенджер Line выходит на IPO с оценкой в $28 млрд

Запущенным два года назад мобильным сервисом уже пользуются свыше 230 млн пользователей, приносящих компании выручку как в онлайн-, так и в офлайн-режиме

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Новости

Японский мессенджер Line выходит на IPO с оценкой в $28 млрд Запущенным два года назад мобильным сервисом уже пользуются свыше 230 млн пользователей, приносящих компании выручку как в онлайн-, так и в офлайн-режиме

Новости

В веб-версии Facebook появились стикеры

Пользователям доступны 16 бесплатных наборов из забавных изображений

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Новости

В веб-версии Facebook появились стикеры Пользователям доступны 16 бесплатных наборов из забавных изображений

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