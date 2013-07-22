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События недели
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов
Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов
Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.
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