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Новости

Власти расширят полномочия Рособрнадзора

Теперь ведомство сможет самостоятельно определять эффективность вузов

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Новости

Власти расширят полномочия Рособрнадзора Теперь ведомство сможет самостоятельно определять эффективность вузов

Новости

Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО

В июле институт был лишен государственной аккредитации

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Новости

Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО В июле институт был лишен государственной аккредитации

Новости

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации

Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права

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Новости

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права

Образование

Три московских вуза лишены госаккредитации

Такое решение принял Рособрнадзор по результатам проверки в них

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Образование

Три московских вуза лишены госаккредитации Такое решение принял Рособрнадзор по результатам проверки в них

Город

Московский Институт международной торговли и права полностью лишили аккредитации

Причиной стало неустранение нарушений

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Город

Московский Институт международной торговли и права полностью лишили аккредитации Причиной стало неустранение нарушений

Ситуация

Лишать вузы аккредитации летом

Предполагается, что это позволит избежать проблем, с которыми сталкиваются учащиеся из-за действий Рособрнадзора в течение года

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Ситуация

Лишать вузы аккредитации летом Предполагается, что это позволит избежать проблем, с которыми сталкиваются учащиеся из-за действий Рособрнадзора в течение года

Ситуация

Рособрнадзор лишил аккредитации Институт психотерапии и клинической психологии

Всего меры были приняты в отношении четырёх московских вузов

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Ситуация

Рособрнадзор лишил аккредитации Институт психотерапии и клинической психологии Всего меры были приняты в отношении четырёх московских вузов

Город

Студентов МГЛУ с лишённых аккредитации специальностей переведут в другие вузы

Вуз лишили аккредитаций по специальностям «Экономика и управление», «Сервис и туризм» и «Теология»

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Город

Студентов МГЛУ с лишённых аккредитации специальностей переведут в другие вузы Вуз лишили аккредитаций по специальностям «Экономика и управление», «Сервис и туризм» и «Теология»