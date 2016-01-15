вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Еще один столичный банк лишился лицензии

Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал

2
Новости

Еще один столичный банк лишился лицензии Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал

Новости

Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз

Также регулятор приостановил лицензию одного московского института

0
Новости

Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз Также регулятор приостановил лицензию одного московского института

Новости

Еще один московский вуз лишили лицензии

Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда

0
Новости

Еще один московский вуз лишили лицензии Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда

Новости

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

В банке назначена временная администрация

0
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка В банке назначена временная администрация

Образование

Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза

Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили

0
Образование

Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили

Новости

Еще один банк лишился лицензии

Он размещал денежные средства в низкокачественные активы

0
Новости

Еще один банк лишился лицензии Он размещал денежные средства в низкокачественные активы

Новости

ЦБ лишил лицензии еще один московский банк

На этот раз без лицензии остался Роспромбанк

0
Новости

ЦБ лишил лицензии еще один московский банк На этот раз без лицензии остался Роспромбанк

Ситуация

Три московских вуза лишили государственной аккредитации

Лицензии отозваны за несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся

0
Ситуация

Три московских вуза лишили государственной аккредитации Лицензии отозваны за несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся

Ситуация

ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка

Банк является участником системы страхования вкладов

0
Ситуация

ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка Банк является участником системы страхования вкладов