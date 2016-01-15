Новости
Еще один столичный банк лишился лицензии
Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал
Новости
Еще один столичный банк лишился лицензии Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал
Новости
Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз
Также регулятор приостановил лицензию одного московского института
Новости
Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз Также регулятор приостановил лицензию одного московского института
Новости
Еще один московский вуз лишили лицензии
Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда
Новости
Еще один московский вуз лишили лицензии Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда
Новости
ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка В банке назначена временная администрация
Образование
Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза
Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили
Образование
Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили
Новости
Еще один банк лишился лицензии Он размещал денежные средства в низкокачественные активы
Новости
ЦБ лишил лицензии еще один московский банк На этот раз без лицензии остался Роспромбанк
Ситуация
Три московских вуза лишили государственной аккредитации
Лицензии отозваны за несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся
Ситуация