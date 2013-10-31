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Ограничения на ввоз литовской продукции полностью сняты

Роспотребнадзор снял все ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Литвы.

Ограничения на ввоз литовской продукции полностью сняты
Роспотребнадзор снял все ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Литвы.

Ссылки дня: Любимый певец Путина, сибирские модели и плагиат на олимпийских сторублёвках

Любимый певец Владимира Путина, фотографии Москвы 20-х годов, сибирские модели и легализация оккультизма — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Любимый певец Путина, сибирские модели и плагиат на олимпийских сторублёвках
Любимый певец Владимира Путина, фотографии Москвы 20-х годов, сибирские модели и легализация оккультизма — в наших «Ссылках дня».