Ограничения на ввоз литовской продукции полностью сняты
Роспотребнадзор снял все ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Литвы.
Ограничения на ввоз литовской продукции полностью сняты Роспотребнадзор снял все ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Литвы.
Ссылки дня: Любимый певец Путина, сибирские модели и плагиат на олимпийских сторублёвках
Любимый певец Владимира Путина, фотографии Москвы 20-х годов, сибирские модели и легализация оккультизма — в наших «Ссылках дня».