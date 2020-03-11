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«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление
Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель