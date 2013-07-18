вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Роскомнадзор временно заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и Facebook

Также в реестре на несколько часов оказались «Одноклассники», Twitter, Yahoo! и LiveInternet

0
Новости

Роскомнадзор временно заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и Facebook Также в реестре на несколько часов оказались «Одноклассники», Twitter, Yahoo! и LiveInternet

Новости

Проверить Google и «Яндекс» на шпионаж

В Госдуме считают, что зарубежные интернет-счётчики могут угрожать безопасности страны

0
Новости

Проверить Google и «Яндекс» на шпионаж В Госдуме считают, что зарубежные интернет-счётчики могут угрожать безопасности страны

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями СетиКомпания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
2
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?

Новости

Создатель LiveInternet предложил определять кредитоспособность клиента по его интернет-активности

Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным

0
Новости

Создатель LiveInternet предложил определять кредитоспособность клиента по его интернет-активности Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным