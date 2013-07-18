Новости
Роскомнадзор временно заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и Facebook
Также в реестре на несколько часов оказались «Одноклассники», Twitter, Yahoo! и LiveInternet
Новости
Роскомнадзор временно заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и Facebook Также в реестре на несколько часов оказались «Одноклассники», Twitter, Yahoo! и LiveInternet
Новости
Проверить Google и «Яндекс» на шпионаж
В Госдуме считают, что зарубежные интернет-счётчики могут угрожать безопасности страны
Новости
Проверить Google и «Яндекс» на шпионаж В Госдуме считают, что зарубежные интернет-счётчики могут угрожать безопасности страны
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями СетиКомпания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Новости
Создатель LiveInternet предложил определять кредитоспособность клиента по его интернет-активности
Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным
Новости