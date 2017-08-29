В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило
В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть Это многое бы объяснило
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута
Студию Артемия Лебедева обвинили в плагиате логотипа Half & Half Не опять, а снова
«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)
Брендинг разработало агентство SPN Communications
«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено) Брендинг разработало агентство SPN Communications
«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов
Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат
«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат
Новый стиль МТС с обновленным яйцом Логотип обновили впервые за 13 лет
Новый логотип «Лаборатории Касперского» без слова Lab
В компании считают, что он стал проще для восприятия
Новый логотип «Лаборатории Касперского» без слова Lab В компании считают, что он стал проще для восприятия
Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки
Текстовое написание названия останется прежним
Новый логотип сети «Теремок» без фирменной матрешки Текстовое написание названия останется прежним
Новый логотип Zara без пространства между буквами
Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете
Новый логотип Zara без пространства между буквами Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете
Новый логотип корпоративного мессенджера Slack
Пользователи соцсетей уже успели сравнить его с вертушкой, четырьмя утками и свастикой
Новый логотип корпоративного мессенджера Slack Пользователи соцсетей уже успели сравнить его с вертушкой, четырьмя утками и свастикой
Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав
Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля
Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе
Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Немного иначе: Как придумывали новый логотип Mail.ru Множество вариантов, два десятка дизайнеров, 10 миллионов рублей, месяцы работы и что в итоге получилось
Буквы «М» у всех станций московского метро обновят к 2019 году
Буква останется красной, а ножка знака будет подсвечена в тон линии, на которой находится станция
Буквы «М» у всех станций московского метро обновят к 2019 году Буква останется красной, а ножка знака будет подсвечена в тон линии, на которой находится станция
Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам
Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро
Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро
Россияне выбрали новый туристический бренд страны
Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
Россияне выбрали новый туристический бренд страны Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России
Компания использовала его до 1998 года
Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России Компания использовала его до 1998 года
Победитель конкурса ЦИК разработает фирменный стиль президентских выборов
Также планируется создать логотип выборов и линейку сувенирной продукции