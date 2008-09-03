Любители ломографии нашли деньги на выпуск портативного сканера
С помощью Kickstarter разработчикам удалось собрать больше, чем требовалось
Любители ломографии нашли деньги на выпуск портативного сканера С помощью Kickstarter разработчикам удалось собрать больше, чем требовалось
Фантасмагория Максима Барышникова Окружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?
Фантасмагория Максима Барышникова Окружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.
PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.
Кейп Таун – там, где начинается Африка Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.
Кейп Таун – там, где начинается Африка Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.
Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...
Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...
Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.