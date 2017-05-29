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Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах
Квартира недели
Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонахЯркие цвета, акцентные стены и ванная без дверей в квартире дизайнера
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Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах
Квартира недели

Просторная квартира на Ломоносовском проспекте в бирюзово-оранжевых тонах Яркие цвета, акцентные стены и ванная без дверей в квартире дизайнера