В центре Москвы током убило лошадь Прямо на Малой Никитской
СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях
Инцидент произошел во время игры кок-бору
СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях Инцидент произошел во время игры кок-бору
Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски
Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням
Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням
Лошади для охраны массовых мероприятий в Москве На их покупку выделят 2 миллиона рублей
В московских парках летом начнут проводить конные представления
Они будут проходить по праздникам и выходным
В московских парках летом начнут проводить конные представления Они будут проходить по праздникам и выходным
Солярии для лошадей из конной полиции за 600 тысяч рублей
Планируется купить два солярия со встроенными лифтом, пультом управления, тепловым душем и таймером
Солярии для лошадей из конной полиции за 600 тысяч рублей Планируется купить два солярия со встроенными лифтом, пультом управления, тепловым душем и таймером
Создать в России национальный тотализатор
Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство
Создать в России национальный тотализатор Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство
«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачкахThe Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист
«Женщины затмили коней»:
Дамы и джентльмены на московских скачках The Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист
Можно ли в Москве припарковать лошадь? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане