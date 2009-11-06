Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. В первой части — от буквы «А» до буквы «Н»
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. В первой части — от буквы «А» до буквы «Н»
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Кажется, дождь начинается На этой неделе запускается телеканал нового типа «Дождь». Первоначально канал будет строиться в прямом эфире: зрители смогут увидеть репетиции ведущих, монтаж оборудования, работу операторов, съемки пилотов и редколлегии, а с осени на «Дожде» запустится основная сетка вещания. Девиз у канала более чем жизнеутверждающий — Optimistic Channel. The Village посетил студию канала.
Кажется, дождь начинается На этой неделе запускается телеканал нового типа «Дождь». Первоначально канал будет строиться в прямом эфире: зрители смогут увидеть репетиции ведущих, монтаж оборудования, работу операторов, съемки пилотов и редколлегии, а с осени на «Дожде» запустится основная сетка вещания. Девиз у канала более чем жизнеутверждающий — Optimistic Channel. The Village посетил студию канала.
«Большой город» выходит на СТС Генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Алексей Казаков, человек, сделавший культовым журнал «Большой город», запускают на СТС одноименный проект.