Кажется, дождь начинается На этой неделе запускается телеканал нового типа «Дождь». Первоначально канал будет строиться в прямом эфире: зрители смогут увидеть репетиции ведущих, монтаж оборудования, работу операторов, съемки пилотов и редколлегии, а с осени на «Дожде» запустится основная сетка вещания. Девиз у канала более чем жизнеутверждающий — Optimistic Channel. The Village посетил студию канала.