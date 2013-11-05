Минтранс готов спонсировать строительство легкорельса до аэропорта
Федеральные власти готовы частично спонсировать строительство линии легкорельсового трамвая из Петербурга до аэропорта Пулково.
Минтранс готов спонсировать строительство легкорельса до аэропорта Федеральные власти готовы частично спонсировать строительство линии легкорельсового трамвая из Петербурга до аэропорта Пулково.
Смольный определился с транспортом до аэропорта
Городская администрация определилась с транспортом, который свяжет город с аэропортом Пулково. Им станет легкорельсовый трамвай, а не метро или аэроэкспресс.