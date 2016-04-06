Новое в Москве
13 новых баров, ресторанов и кафе апреляРесторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Новое в Москве
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Открытия недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторанThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger
В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой
Новое место