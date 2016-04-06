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13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
Новое в Москве
13 новых баров, ресторанов и кафе апреляРесторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
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13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
Новое в Москве

13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
Открытия недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторанThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
Открытия недели

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger

В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой

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Новое место

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой