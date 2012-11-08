Рестораны
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles
На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
Рестораны
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
Город
Итоги недели: Lucky Noodles в Одинцове, первый капсульный отель, штрафы за парковку во дворах
Новые штрафы за парковку в неположенном месте, оценка квадратного метра жилья в Москве, экспонаты Пушкинского музея в метро — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Город
Итоги недели: Lucky Noodles в Одинцове, первый капсульный отель, штрафы за парковку во дворах Новые штрафы за парковку в неположенном месте, оценка квадратного метра жилья в Москве, экспонаты Пушкинского музея в метро — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Новое место
Вторая лапшичная Lucky Noodles в ОдинцовоВ подмосковном городе Одинцово открылась лапшичная Lucky Noodles с расширенным меню.
Новое место
Вторая лапшичная Lucky Noodles в Одинцово В подмосковном городе Одинцово открылась лапшичная Lucky Noodles с расширенным меню.
Рестораны
В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles
В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.
Рестораны
В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.
Рестораны
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в МосквеРамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
Рестораны