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Рестораны

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles

На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.

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Рестораны

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.

Город

Итоги недели: Lucky Noodles в Одинцове, первый капсульный отель, штрафы за парковку во дворах

Новые штрафы за парковку в неположенном месте, оценка квадратного метра жилья в Москве, экспонаты Пушкинского музея в метро — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

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Город

Итоги недели: Lucky Noodles в Одинцове, первый капсульный отель, штрафы за парковку во дворах Новые штрафы за парковку в неположенном месте, оценка квадратного метра жилья в Москве, экспонаты Пушкинского музея в метро — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Новое место
Вторая лапшичная Lucky Noodles в ОдинцовоВ подмосковном городе Одинцово открылась лапшичная Lucky Noodles с расширенным меню.
5
Новое место

Вторая лапшичная Lucky Noodles в Одинцово В подмосковном городе Одинцово открылась лапшичная Lucky Noodles с расширенным меню.

Рестораны

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles

В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.

5
Рестораны

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рестораны
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в МосквеРамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
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Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рестораны

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.