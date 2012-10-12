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Weekend

Группа «Ляпис Трубецкой» разделилась на два коллектива

Бывший лидер коллектива Сергей Михалок объявил о создании новой группы под названием Brutto

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Weekend

Группа «Ляпис Трубецкой» разделилась на два коллектива Бывший лидер коллектива Сергей Михалок объявил о создании новой группы под названием Brutto

Город

«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши»

«Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»

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Город

«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши» «Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»

Планы на выходные: День города — 2013
Выходные в городе
Планы на выходные: День города — 2013В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.
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Планы на выходные: День города — 2013
Выходные в городе

Планы на выходные: День города — 2013 В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.

Выходные в городе: 12−14 октября
Weekend
Выходные в городе: 12−14 октябряПланы на выходные от The Village: балет на «Флаконе», книжный магазин в «ЗИЛе», премьера в «Современнике», а также Moscow Design Week, фестивальное кино и несколько вечеринок.
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Выходные в городе: 12−14 октября
Weekend

Выходные в городе: 12−14 октября Планы на выходные от The Village: балет на «Флаконе», книжный магазин в «ЗИЛе», премьера в «Современнике», а также Moscow Design Week, фестивальное кино и несколько вечеринок.