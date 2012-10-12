Weekend
Группа «Ляпис Трубецкой» разделилась на два коллектива
Бывший лидер коллектива Сергей Михалок объявил о создании новой группы под названием Brutto
Weekend
Группа «Ляпис Трубецкой» разделилась на два коллектива Бывший лидер коллектива Сергей Михалок объявил о создании новой группы под названием Brutto
Город
«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши»
«Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»
Город
«Ляпис Трубецкой» откроет Пикник «Афиши» «Ляпис Трубецкой» откроет программу главной сцены Пикника «Афиши»
Выходные в городе
Планы на выходные: День города — 2013В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.
Выходные в городе
Планы на выходные: День города — 2013 В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.
Weekend
Выходные в городе: 12−14 октябряПланы на выходные от The Village: балет на «Флаконе», книжный магазин в «ЗИЛе», премьера в «Современнике», а также Moscow Design Week, фестивальное кино и несколько вечеринок.
Weekend