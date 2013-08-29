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Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Читки пройдут с 5 по 12 сентября

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
Читки пройдут с 5 по 12 сентября

В Москве и Петербурге пройдут читки новых американских пьес

Попасть на них можно бесплатно

В Москве и Петербурге пройдут читки новых американских пьес
Попасть на них можно бесплатно

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Читки пройдут с 31 августа по 7 сентября

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
Читки пройдут с 31 августа по 7 сентября

По соседству с «Гоголь-центром» откроется новый независимый театр

Там будут идти спектакли театра Алехандро Валенсио, Binary Biotheatre и фестиваль «Любимовка»

По соседству с «Гоголь-центром» откроется новый независимый театр
Там будут идти спектакли театра Алехандро Валенсио, Binary Biotheatre и фестиваль «Любимовка»

В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»

На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси

В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»
На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси

Опубликована программа фестиваля молодой драматургии «Любимовка»

Фестиваль стартует 3 сентября на главной сцене Театра.doc

Опубликована программа фестиваля молодой драматургии «Любимовка»
Фестиваль стартует 3 сентября на главной сцене Театра.doc

Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября
Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября Проститься с летом предлагают в парках: на Празднике «Еды» в парке Горького, на открытии парка на Руставели или на ночи «Южного парка». Также в планах: We Run Moscow, МАКС-2013 и не только.
Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября

Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября
Проститься с летом предлагают в парках: на Празднике «Еды» в парке Горького, на открытии парка на Руставели или на ночи «Южного парка». Также в планах: We Run Moscow, МАКС-2013 и не только.