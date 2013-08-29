В Москве и Петербурге пройдут читки новых американских пьес Попасть на них можно бесплатно
Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу Читки пройдут с 31 августа по 7 сентября
По соседству с «Гоголь-центром» откроется новый независимый театр
Там будут идти спектакли театра Алехандро Валенсио, Binary Biotheatre и фестиваль «Любимовка»
По соседству с «Гоголь-центром» откроется новый независимый театр Там будут идти спектакли театра Алехандро Валенсио, Binary Biotheatre и фестиваль «Любимовка»
В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»
На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси
В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка» На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси
Опубликована программа фестиваля молодой драматургии «Любимовка»
Фестиваль стартует 3 сентября на главной сцене Театра.doc
Опубликована программа фестиваля молодой драматургии «Любимовка» Фестиваль стартует 3 сентября на главной сцене Театра.doc
Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября Проститься с летом предлагают в парках: на Празднике «Еды» в парке Горького, на открытии парка на Руставели или на ночи «Южного парка». Также в планах: We Run Moscow, МАКС-2013 и не только.