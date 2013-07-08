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Сделал сам
NutButter: Как ореховая паста выходит в ритейл
Любовь Серова и Константин Воронов начали выжимать масло из орехов на собственной кухне полтора года назад, а теперь метят в поставщики «Азбуки вкуса».
5
Сделал сам
NutButter: Как ореховая паста выходит в ритейл
Любовь Серова и Константин Воронов начали выжимать масло из орехов на собственной кухне полтора года назад, а теперь метят в поставщики «Азбуки вкуса».
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