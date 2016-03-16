Обвиняемая в погроме в «Манеже» сообщила о закрытии своего уголовного дела
Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет
Обвиняемая в погроме в «Манеже» сообщила о закрытии своего уголовного дела Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет
Дело устроившей погром в Манеже активистки вернули в прокуратуру
Решение принято из-за нарушений при составлении обвинительного акта
Дело устроившей погром в Манеже активистки вернули в прокуратуру Решение принято из-за нарушений при составлении обвинительного акта
Участница погрома в «Манеже» попросила правительство Москвы отозвать иск
Активистка готова выплатить штраф, но он должен быть направлен в государственную казну, а не на восстановление экспонатов
Участница погрома в «Манеже» попросила правительство Москвы отозвать иск Активистка готова выплатить штраф, но он должен быть направлен в государственную казну, а не на восстановление экспонатов
К участнице погрома в «Манеже» предъявили иск более чем на миллион рублей
Иск равен стоимости восстановления экспонатов на сумму в 1 миллион 169 тысяч 802 рубля
К участнице погрома в «Манеже» предъявили иск более чем на миллион рублей Иск равен стоимости восстановления экспонатов на сумму в 1 миллион 169 тысяч 802 рубля
Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест
Людмила Есипенко останется под арестом до 30 мая
Участнице погрома выставки в Манеже продлили арест Людмила Есипенко останется под арестом до 30 мая
Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость
Людмила Есипенко находится в девятом отделении психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева
Участницу погрома выставки в «Манеже» проверят на вменяемость Людмила Есипенко находится в девятом отделении психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева
Задержана предполагаемая участница погрома выставки в Манеже (обновлено)
Людмиле Есипенко инкриминируется часть 1 статьи 243 (Умышленное повреждение культурных ценностей)