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М.Город
7 инновационных проектов для МосквыХудожники, телеведущие, архитектор, диджей, модельер и специалист по брендингу предложили свои проекты для Москвы.
15
М.Город

7 инновационных проектов для Москвы Художники, телеведущие, архитектор, диджей, модельер и специалист по брендингу предложили свои проекты для Москвы.

М.Город
Въездной знак для Москвы: Проект Михаила ГубергрицаКреативный директор дизайн-студии LINII спроектировал живую стелу для въезда в город.
2
М.Город

Въездной знак для Москвы: Проект Михаила Губергрица Креативный директор дизайн-студии LINII спроектировал живую стелу для въезда в город.

М.Город
Автобусная остановка: Версия создателя «Архстояния»Архитектор Антон Кочуркин создал проект остановки-гибрида.
6
М.Город

Автобусная остановка: Версия создателя «Архстояния» Архитектор Антон Кочуркин создал проект остановки-гибрида.

М.Город
Форма московского таксиста: Версия Дмитрия ЛогиноваИзвестный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
9
М.Город

Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.

М.Город
Новый московский фастфуд: Концепция Meet & GreetКулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.
27
М.Город

Новый московский фастфуд: Концепция Meet & Greet Кулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.

М.Город
Гимн Москвы: Версия диджея СанчесаПопулярный московский диджей написал альтернативный гимн города.
9
М.Город

Гимн Москвы: Версия диджея Санчеса Популярный московский диджей написал альтернативный гимн города.

М.Город
Городские часы: Версия художника Максима КсутыСовременный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.
6
М.Город

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты Современный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.

М.Город
Герб Москвы: Версия граффити-художника NootkЭксперимент: уличный художник Владимир Гупалов (Nootk) создал свой вариант городского герба.
4
М.Город

Герб Москвы: Версия граффити-художника Nootk Эксперимент: уличный художник Владимир Гупалов (Nootk) создал свой вариант городского герба.