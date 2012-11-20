М.Город
7 инновационных проектов для МосквыХудожники, телеведущие, архитектор, диджей, модельер и специалист по брендингу предложили свои проекты для Москвы.
М.Город
7 инновационных проектов для Москвы Художники, телеведущие, архитектор, диджей, модельер и специалист по брендингу предложили свои проекты для Москвы.
М.Город
Въездной знак для Москвы: Проект Михаила ГубергрицаКреативный директор дизайн-студии LINII спроектировал живую стелу для въезда в город.
М.Город
Въездной знак для Москвы: Проект Михаила Губергрица Креативный директор дизайн-студии LINII спроектировал живую стелу для въезда в город.
М.Город
Автобусная остановка: Версия создателя «Архстояния»Архитектор Антон Кочуркин создал проект остановки-гибрида.
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Автобусная остановка: Версия создателя «Архстояния» Архитектор Антон Кочуркин создал проект остановки-гибрида.
М.Город
Форма московского таксиста: Версия Дмитрия ЛогиноваИзвестный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
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Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
М.Город
Новый московский фастфуд: Концепция Meet & GreetКулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.
М.Город
Новый московский фастфуд: Концепция Meet & Greet Кулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.
М.Город
Гимн Москвы: Версия диджея СанчесаПопулярный московский диджей написал альтернативный гимн города.
М.Город
Гимн Москвы: Версия диджея Санчеса Популярный московский диджей написал альтернативный гимн города.
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Городские часы: Версия художника Максима КсутыСовременный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.
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