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Гид The Village
Что нужно знать про винтажную одежду
Чем винтажные вещи отличаются от секонд-хенда, где в Москве искать лучшие образцы 80-х годов и почему шерстяная одежда сохраняется хуже синтетической
19
Гид The Village
Что нужно знать про винтажную одежду
Чем винтажные вещи отличаются от секонд-хенда, где в Москве искать лучшие образцы 80-х годов и почему шерстяная одежда сохраняется хуже синтетической
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