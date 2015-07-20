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Что нужно знать про винтажную одежду
Гид The Village
Что нужно знать про винтажную одеждуЧем винтажные вещи отличаются от секонд-хенда, где в Москве искать лучшие образцы 80-х годов и почему шерстяная одежда сохраняется хуже синтетической
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Что нужно знать про винтажную одежду
Гид The Village

Что нужно знать про винтажную одежду Чем винтажные вещи отличаются от секонд-хенда, где в Москве искать лучшие образцы 80-х годов и почему шерстяная одежда сохраняется хуже синтетической