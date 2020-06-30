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«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Ее перенесли с мая на август

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте
Что теперь есть в магазине

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen

Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители

На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр

Там будет больше 1 000 торговых точек

На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр
Там будет больше 1 000 торговых точек

Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве

К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина

Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве
К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина

В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»

Он расположился на Покровском бульваре

В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»
Он расположился на Покровском бульваре

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)

Первая «IKEA Сити» в мире

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире

IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)

Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа

IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)
Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа

В Москве открылся первый магазин кроссовок Urban Vibes

В ТЦ Columbus на «Пражской»

В Москве открылся первый магазин кроссовок Urban Vibes
В ТЦ Columbus на «Пражской»

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин
В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов
Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

«Пятерочка» запустила первые дарксторы

Они позволят увеличить скорость доставки

«Пятерочка» запустила первые дарксторы
Они позволят увеличить скорость доставки

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends

Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends
Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов
Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей

«Дикси» запустила доставку по Москве и области
За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин

В полиции все списывают на неопытность сотрудников

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин
В полиции все списывают на неопытность сотрудников

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