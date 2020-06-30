Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено) Ее перенесли с мая на август
Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте Что теперь есть в магазине
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр
Там будет больше 1 000 торговых точек
На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр Там будет больше 1 000 торговых точек
Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве
К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина
Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина
В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»
Он расположился на Покровском бульваре
В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет» Он расположился на Покровском бульваре
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено) Первая «IKEA Сити» в мире
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)
Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено) Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
В Москве открылся первый магазин кроссовок Urban Vibes В ТЦ Columbus на «Пражской»
Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин
В нем можно не тратить деньги на подарки для близких
Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин В нем можно не тратить деньги на подарки для близких
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов
Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами
В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами
«Пятерочка» запустила первые дарксторы Они позволят увеличить скорость доставки
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends
Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов
Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины
В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины
«Дикси» запустила доставку по Москве и области
За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей
«Дикси» запустила доставку по Москве и области За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги