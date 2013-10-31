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Нижний Новгород
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Квартира недели
Квартира недели (Петербург)
Квартира на 14-м этаже с цементными стенами, доской для сёрфинга и светильниками из сантехнической арматуры.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)
Квартира на 14-м этаже с цементными стенами, доской для сёрфинга и светильниками из сантехнической арматуры.
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