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Новости

«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики

Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»

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Новости

«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»

Новости

«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош»

На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»

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Новости

«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош» На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»

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«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома

Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»

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Новости

«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»