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«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики
Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»
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«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»
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«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош»
На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»
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«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош» На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»
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«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома
Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»
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