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Новости

GeekBrains запустит курс по soft skills

Для руководителей и владельцев бизнеса

0
Новости

GeekBrains запустит курс по soft skills Для руководителей и владельцев бизнеса

Новости

Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты

Сотрудникам придется заплатить комиссию

1
Новости

Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты Сотрудникам придется заплатить комиссию

Новости

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

0
Новости

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

Новости

Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись

Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»

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Новости

Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»

Новости

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Нужно пройти отбор

0
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Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению Нужно пройти отбор

Новости

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

0
Новости

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов Система также поможет найти семью неизвестных солдат

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Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)

Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

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Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено) Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

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«Аська» получила новую жизнь

Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров

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«Аська» получила новую жизнь Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров

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Mail.ru и Сбербанк покупают сервис доставки продуктов «Самокат»

Компания работает в Москве и Петербурге

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Новости

Mail.ru и Сбербанк покупают сервис доставки продуктов «Самокат» Компания работает в Москве и Петербурге

Новости

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию

Деньги с билетов направят на благотворительность

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Новости

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию Деньги с билетов направят на благотворительность

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Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

Лучших студентов возьмут на работу в компанию

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Новости

Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев Лучших студентов возьмут на работу в компанию

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Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов

Компания называет его «персональным телеканалом», но по сути это очередной онлайн-кинотеатр

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Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов Компания называет его «персональным телеканалом», но по сути это очередной онлайн-кинотеатр

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В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях

Здание компании на два дня превратится в ИТ-город

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В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях Здание компании на два дня превратится в ИТ-город

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Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено)

За подписку придется платить 199 рублей в месяц

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Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено) За подписку придется платить 199 рублей в месяц

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Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru

Среди них — варианты от шеф-поваров из разных ресторанов

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Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru Среди них — варианты от шеф-поваров из разных ресторанов

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Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

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Какие города России фотографируют чаще всего Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

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Сколько россиян сталкивались с кибербуллингом

Травят чаще всего за сексуальную ориентацию, внешность и активность в интернете

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Сколько россиян сталкивались с кибербуллингом Травят чаще всего за сексуальную ориентацию, внешность и активность в интернете

Новости

GeekBrains открыл набор на бесплатные курсы интернет-маркетинга

Обучение начнется в декабре

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GeekBrains открыл набор на бесплатные курсы интернет-маркетинга Обучение начнется в декабре

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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group. Конкуренты «Яндекса» продолжают усиление

Окончательное соглашение с Газпромбанком собираются подписать до конца года

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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group. Конкуренты «Яндекса» продолжают усиление Окончательное соглашение с Газпромбанком собираются подписать до конца года

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Акции «Яндекса» выросли. После предложения смягчить законопроект об интернет-компаниях

Ранее они обвалились на 20 %

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Акции «Яндекса» выросли. После предложения смягчить законопроект об интернет-компаниях Ранее они обвалились на 20 %

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