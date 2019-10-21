Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты
Сотрудникам придется заплатить комиссию
Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты Сотрудникам придется заплатить комиссию
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись
Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»
Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»
Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению
Нужно пройти отбор
Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению Нужно пройти отбор
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)
Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено) Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
«Аська» получила новую жизнь Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров
Mail.ru и Сбербанк покупают сервис доставки продуктов «Самокат»
Компания работает в Москве и Петербурге
Mail.ru и Сбербанк покупают сервис доставки продуктов «Самокат» Компания работает в Москве и Петербурге
В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию
Деньги с билетов направят на благотворительность
В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию Деньги с билетов направят на благотворительность
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев
Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов
Компания называет его «персональным телеканалом», но по сути это очередной онлайн-кинотеатр
Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов Компания называет его «персональным телеканалом», но по сути это очередной онлайн-кинотеатр
В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях
Здание компании на два дня превратится в ИТ-город
В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях Здание компании на два дня превратится в ИТ-город
Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено)
За подписку придется платить 199 рублей в месяц
Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено) За подписку придется платить 199 рублей в месяц
Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru
Среди них — варианты от шеф-поваров из разных ресторанов
Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru Среди них — варианты от шеф-поваров из разных ресторанов
Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Какие города России фотографируют чаще всего Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Сколько россиян сталкивались с кибербуллингом
Травят чаще всего за сексуальную ориентацию, внешность и активность в интернете
Сколько россиян сталкивались с кибербуллингом Травят чаще всего за сексуальную ориентацию, внешность и активность в интернете
GeekBrains открыл набор на бесплатные курсы интернет-маркетинга Обучение начнется в декабре
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group. Конкуренты «Яндекса» продолжают усиление
Окончательное соглашение с Газпромбанком собираются подписать до конца года