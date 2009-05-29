МАК: Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
В 2018 году из-за падения самолетов погибли 128 человек
МАК: Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза В 2018 году из-за падения самолетов погибли 128 человек
Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей
Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства
Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства
В России предлагают создать новый центр расследования авиапроисшествий Он должен заменить МАК
МАК озвучил причины крушения самолета главы Total во Внукове
Всего, по версии комитета, к катастрофе привели 16 факторов
МАК озвучил причины крушения самолета главы Total во Внукове Всего, по версии комитета, к катастрофе привели 16 факторов
Правительство собирается лишить МАК оставшихся полномочий
Предполагается, что расследованием авиапроисшествий займутся независимые российские органы
Правительство собирается лишить МАК оставшихся полномочий Предполагается, что расследованием авиапроисшествий займутся независимые российские органы
МАК отменил своё решение по Boeing-737 Суда Boeing-737 продолжат эксплуатировать
В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено)
МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера
В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено)
МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера
Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!