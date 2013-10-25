В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль
В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.
В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.
«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.