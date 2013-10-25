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В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль

В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню

В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль
В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Лапшичная «Рамен-Клаб»

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.

В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»

Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.

В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро
Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.