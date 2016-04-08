Суд отправил фигуранта «болотного дела» Панфилова на принудительное лечение
Его освободили от уголовной ответственности
Суд отправил фигуранта «болотного дела» Панфилова на принудительное лечение Его освободили от уголовной ответственности
Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову
Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела» Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову
Фигуранту «болотного дела» Панфилову продлили арест до сентября
Панфилова обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти
Фигуранту «болотного дела» Панфилову продлили арест до сентября Панфилова обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти
Фигуранту «болотного дела» Максиму Панфилову назначили психиатрическую экспертизу
Об этом сообщил его адвокат