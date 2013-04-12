Самые упоминаемые министры в 2018 году Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников
Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста
В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан
Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан
Выплачивать премии некурящим сотрудникам
Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время
Выплачивать премии некурящим сотрудникам Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время
Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста
Власти планируют разработать программу переобучения граждан
Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста Власти планируют разработать программу переобучения граждан
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по 2 миллиона рублей
Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по 2 миллиона рублей Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа
Путин уточнил сроки увеличения МРОТ до прожиточного минимума
Правительство внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с бюджетом на три года
Путин уточнил сроки увеличения МРОТ до прожиточного минимума Правительство внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с бюджетом на три года
Ограничить покупки за наличные в России Эта мера поможет сделать экономику более прозрачной
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2017 году
По его словам, расти будут как номинальные, так и реальные доходы россиян
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2017 году По его словам, расти будут как номинальные, так и реальные доходы россиян
Министр труда Топилин — о влиянии «налога на тунеядство» на пенсионеров и инвалидов (обновлено)
Ранее Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан
Министр труда Топилин — о влиянии «налога на тунеядство» на пенсионеров и инвалидов (обновлено) Ранее Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан
Собирать с неработающих россиян по 20 тысяч рублей в год
В Минтруде полагают, что это позволит покрыть расходы бюджета на граждан, которые на самом деле получают доход, но ничего с него не платят
Собирать с неработающих россиян по 20 тысяч рублей в год В Минтруде полагают, что это позволит покрыть расходы бюджета на граждан, которые на самом деле получают доход, но ничего с него не платят
В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года
Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат
В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян
С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин
Поощрять рожающих до тридцати лет женщин
В министерстве труда планируют разработать дополнительные меры по стимулированию рождаемости
Поощрять рожающих до тридцати лет женщин В министерстве труда планируют разработать дополнительные меры по стимулированию рождаемости
Глава Минтруда поддержал переход к добровольным пенсионным накоплениям
Он сравнил систему со страхованием жизни