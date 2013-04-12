вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Самые упоминаемые министры в 2018 году

Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников

1
Новости

Самые упоминаемые министры в 2018 году Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников

Новости

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста

В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан

0
Новости

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан

Новости

Выплачивать премии некурящим сотрудникам

Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время

0
Новости

Выплачивать премии некурящим сотрудникам Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время

Новости

Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста

Власти планируют разработать программу переобучения граждан

0
Новости

Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста Власти планируют разработать программу переобучения граждан

Новости

Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по 2 миллиона рублей

Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа

1
Новости

Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по 2 миллиона рублей Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа

Новости

Путин уточнил сроки увеличения МРОТ до прожиточного минимума

Правительство внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с бюджетом на три года

0
Новости

Путин уточнил сроки увеличения МРОТ до прожиточного минимума Правительство внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с бюджетом на три года

Город

Ограничить покупки за наличные в России

Эта мера поможет сделать экономику более прозрачной

1
Город

Ограничить покупки за наличные в России Эта мера поможет сделать экономику более прозрачной

Новости

Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2017 году

По его словам, расти будут как номинальные, так и реальные доходы россиян

0
Новости

Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2017 году По его словам, расти будут как номинальные, так и реальные доходы россиян

Ситуация

Министр труда Топилин — о влиянии «налога на тунеядство» на пенсионеров и инвалидов (обновлено)

Ранее Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан

1
Ситуация

Министр труда Топилин — о влиянии «налога на тунеядство» на пенсионеров и инвалидов (обновлено) Ранее Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан

Новости

Собирать с неработающих россиян по 20 тысяч рублей в год

В Минтруде полагают, что это позволит покрыть расходы бюджета на граждан, которые на самом деле получают доход, но ничего с него не платят

1
Новости

Собирать с неработающих россиян по 20 тысяч рублей в год В Минтруде полагают, что это позволит покрыть расходы бюджета на граждан, которые на самом деле получают доход, но ничего с него не платят

Ситуация

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года

Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат

0
Ситуация

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат

Ситуация

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин

0
Ситуация

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин

Ситуация

Поощрять рожающих до тридцати лет женщин

В министерстве труда планируют разработать дополнительные меры по стимулированию рождаемости

0
Ситуация

Поощрять рожающих до тридцати лет женщин В министерстве труда планируют разработать дополнительные меры по стимулированию рождаемости

Новости

Глава Минтруда поддержал переход к добровольным пенсионным накоплениям

Он сравнил систему со страхованием жизни

2
Новости

Глава Минтруда поддержал переход к добровольным пенсионным накоплениям Он сравнил систему со страхованием жизни

Новости

Российская экономика может стать зависимой от трудовых мигрантов

Неожиданно заметила Ольга Голодец

0
Новости

Российская экономика может стать зависимой от трудовых мигрантов Неожиданно заметила Ольга Голодец