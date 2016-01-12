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Город
Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион
На продажу выставлены все три корпуса усадьбы XIX века
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Город
Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион
На продажу выставлены все три корпуса усадьбы XIX века
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