Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»
Проект основал создатель сервиса уборки Qlean
Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие» Проект основал создатель сервиса уборки Qlean
РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров
Разметка появится на 48 платформах МЦК
РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров Разметка появится на 48 платформах МЦК
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов
Всего появятся 133 подъемные платформы
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов Всего появятся 133 подъемные платформы
Инспекторы-помощники для маломобильных граждан начали дежурить на 17 станциях метро
Маломобильные граждане могут обратиться к ним за помощью с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00
Инспекторы-помощники для маломобильных граждан начали дежурить на 17 станциях метро Маломобильные граждане могут обратиться к ним за помощью с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00
Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик
Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях
Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях
На МЦК появится дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров
До конца 2017 года на кольце установят мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и тактильную плитку
На МЦК появится дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров До конца 2017 года на кольце установят мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и тактильную плитку
ВДНХ направит 11,7 миллиона рублей на создание условий для маломобильных граждан
Победитель конкурса должен будет разработать проекты установки пандусов, туалетов, а также информационных стендов