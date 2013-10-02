Тематический поезд «Малый театр» в московском метро
Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки
Тематический поезд «Малый театр» в московском метро Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки
Малый театр готовит спектакль о Смуте по роману Мединского
Руководство театра постановку отрицает
Малый театр готовит спектакль о Смуте по роману Мединского Руководство театра постановку отрицает
В Малом театре завершилась реконструкция
Сметная стоимость объекта составила более 7,1 миллиарда рублей
В Малом театре завершилась реконструкция Сметная стоимость объекта составила более 7,1 миллиарда рублей
Историческое здание Малого театра откроется 19 декабря
Новый театральный сезон станет для Малого театра 261-м
Историческое здание Малого театра откроется 19 декабря Новый театральный сезон станет для Малого театра 261-м
Самый дешевый и дорогой билет в театр В какой театр можно сходить за 100 рублей и сколько нужно отдать за билет в Большой
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама
В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке
В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке
Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей
Все работы должны быть окончены до 15 сентября 2016 года
Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей Все работы должны быть окончены до 15 сентября 2016 года
Малый театр закрывается на реконструкцию
30 апреля на основной сцене театра сыграют последний перед реконструкцией спектакль
Малый театр закрывается на реконструкцию 30 апреля на основной сцене театра сыграют последний перед реконструкцией спектакль
Историческая сцена Малого театра откроется в срок
Открытие исторической сцены Малого театра состоится 1 декабря, реконструкция идёт в соответствии с графиком.