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«Дождь» узнал о планах Кремля поднять явку на выборах через сервис для знакомств
Для этого сделают специальную версию приложения Mamba
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«Дождь» узнал о планах Кремля поднять явку на выборах через сервис для знакомств Для этого сделают специальную версию приложения Mamba
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Сервис знакомств Mamba выставили на продажу
Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств
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Сервис знакомств Mamba выставили на продажу Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств
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Сеть знакомств «Мамба» удалила своё приложение из «ВКонтакте»
Причиной тому послужила высокая спам-активность пользователей и низкая доходность приложения, однако администрация «ВКонтакте» утверждает, что сеть знакомств «Мамба» сама нарушила правила сайта
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Сеть знакомств «Мамба» удалила своё приложение из «ВКонтакте» Причиной тому послужила высокая спам-активность пользователей и низкая доходность приложения, однако администрация «ВКонтакте» утверждает, что сеть знакомств «Мамба» сама нарушила правила сайта
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Сайт знакомств Mamba меняет название на Wamba
Национальные домены с прежним названием заняла компания Storck, выпускающая под этим названием конфеты
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