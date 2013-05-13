Сеть знакомств «Мамба» удалила своё приложение из «ВКонтакте»

Причиной тому послужила высокая спам-активность пользователей и низкая доходность приложения, однако администрация «ВКонтакте» утверждает, что сеть знакомств «Мамба» сама нарушила правила сайта