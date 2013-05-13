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Новости

«Дождь» узнал о планах Кремля поднять явку на выборах через сервис для знакомств

Для этого сделают специальную версию приложения Mamba

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Новости

«Дождь» узнал о планах Кремля поднять явку на выборах через сервис для знакомств Для этого сделают специальную версию приложения Mamba

Новости

Сервис знакомств Mamba выставили на продажу

Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств

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Новости

Сервис знакомств Mamba выставили на продажу Mail.Ru Group планирует продать свою долю в сервисе знакомств

Новости

Сеть знакомств «Мамба» удалила своё приложение из «ВКонтакте»

Причиной тому послужила высокая спам-активность пользователей и низкая доходность приложения, однако администрация «ВКонтакте» утверждает, что сеть знакомств «Мамба» сама нарушила правила сайта

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Новости

Сеть знакомств «Мамба» удалила своё приложение из «ВКонтакте» Причиной тому послужила высокая спам-активность пользователей и низкая доходность приложения, однако администрация «ВКонтакте» утверждает, что сеть знакомств «Мамба» сама нарушила правила сайта

Новости

Сайт знакомств Mamba меняет название на Wamba

Национальные домены с прежним названием заняла компания Storck, выпускающая под этим названием конфеты

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Сайт знакомств Mamba меняет название на Wamba Национальные домены с прежним названием заняла компания Storck, выпускающая под этим названием конфеты