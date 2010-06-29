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«Экосексуал»: Футболки «Гаража», вдохновленные экоманифестом Ивана Дорна

Они продаются в книжном магазине музея

«Экосексуал»: Футболки «Гаража», вдохновленные экоманифестом Ивана Дорна
Они продаются в книжном магазине музея

В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.

В Москве появится неофициальная система велодорог
Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы
Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.