Интервью
Дэвид Датуна: «Для меня линзы — те же самые краски» Один из самых продаваемых художников из бывшего СССР — о персональной китайской фабрике, политическом искусстве и счастье жить с онкологическим диагнозом
Интервью
Дэвид Датуна: «Для меня линзы — те же самые краски» Один из самых продаваемых художников из бывшего СССР — о персональной китайской фабрике, политическом искусстве и счастье жить с онкологическим диагнозом
Weekend
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием ДобрыгинымКак русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Weekend