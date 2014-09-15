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Дэвид Датуна: «Для меня линзы — те же самые краски»
Интервью

Дэвид Датуна: «Для меня линзы — те же самые краски» Один из самых продаваемых художников из бывшего СССР — о персональной китайской фабрике, политическом искусстве и счастье жить с онкологическим диагнозом

Интервью

Дэвид Датуна: «Для меня линзы — те же самые краски» Один из самых продаваемых художников из бывшего СССР — о персональной китайской фабрике, политическом искусстве и счастье жить с онкологическим диагнозом

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Weekend
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием ДобрыгинымКак русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
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Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Weekend

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»